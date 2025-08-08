Sergio Canales y su familia reciben amenazas de muerte en redes sociales

La violencia digital vuelve a golpear al futbol mexicano. En esta ocasión, el centro de la agresión fue Sergio Canales, jugador español de Rayados de Monterrey, y su familia. La denuncia fue realizada públicamente por su esposa, Cris Llorens, quien compartió en su cuenta de Instagram las amenazas de muerte que ha recibido a través de redes sociales.

En las capturas difundidas por Llorens, un usuario lanza mensajes alarmantes dirigidos no solo a ella y a su esposo, sino también a sus hijos. "Pueda ser que vos y tu marido le peguen a un muro y se maten todos... Tus hijos también", se lee en uno de los textos compartidos.

Ante esta agresión, Cris Llorens expresó su indignación con un mensaje reflexivo:

"No me puedo imaginar por lo que tiene que pasar una persona para desearle la muerte a otra. Por gente así, necesitamos criar una nueva generación consciente, que no se quede callada, que ponga límites, que no repita violencias."

Este caso ocurre pocos días después de que la árbitra mexicana Katia Itzel García también denunciara amenazas similares, luego de su actuación en un partido de Leagues Cup entre Cincinnati y Rayados, el cual perdió el equipo regiomontano. En su caso, recibió el respaldo de la FMF y la Comisión de Árbitros tras reportar los ataques.

Ambas situaciones ponen nuevamente sobre la mesa la urgencia de abordar la violencia digital en el deporte, una problemática que no solo afecta a jugadores y árbitros, sino también a sus familias.