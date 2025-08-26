Cadillac anuncia a Sergio Pérez y Valtteri Bottas como pilotos para la temporada 2026

ZOANDVOORT, Países Bajos (26 de agosto de 2025) — La escudería estadounidense Cadillac confirmó este martes que Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas formarán su alineación de pilotos en su temporada inaugural en la Fórmula 1 en 2026, señaló la agencia Reuters. Ambos firmaron contratos multianuales y aportan una vasta experiencia indispensable para un equipo que parte desde cero.

General Motors respalda el proyecto de Cadillac F1, que utilizará motores Ferrari durante su etapa inicial y opera bajo la conducción del ex-director de Marussia/Virgin, Graeme Lowdon, en colaboración con Andretti Autosport.

Pérez, de 35 años, regresa a la categoría tras ser dejado fuera de Red Bull al final de 2024; cuenta con seis triunfos, 39 podios y 281 Grandes Premios en su historial. Bottas, también de 35 años, ex piloto de Mercedes y Sauber, acumula 246 carreras, 10 victorias y fue reserva de Mercedes en 2025.

Lowdon subrayó que contar con pilotos veteranos como Pérez y Bottas "es una señal clara de nuestras intenciones", pues conocen lo que implica triunfar en la F1 y serán clave para desarrollar el equipo desde sus cimientos.

El anuncio también pone fin a las esperanzas de algunos aficionados de que el equipo contara con pilotos estadounidenses o figuras emergentes como Mick Schumacher; Cadillac eligió la consistencia técnica y liderazgo probados sobre otras alternativas.

Este regreso de Pérez y Bottas a la F1 representa el renacer de una dupla con sólida trayectoria, que tendrá como misión construir desde abajo una nueva fuerza en la parrilla mundial. Cadillac, como equipo número 11 desde 2026, aspira a consolidarse y competir de forma sostenible en la élite del automovilismo.