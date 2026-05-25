Tuzos de Palaú vencen a Halcones del CEUC: Francisco Peguero brilla

Francisco Peguero y Aramis Rodríguez comandaron la ofensiva de los Tuzos para aplicarle una barrida a los Halcones del CEUC en encuentro que sostuvieron en el Parque Mimosa de Palaú, dentro de la quinta serie de la Liga de Béisbol del Norte de Coahuila.

En el primer encuentro de la cartelera, los Tuzos elaboraron un rally de 4 carreras en la sexta entrada para soportar el triunfo de 6-4 sobre la novena monclovense. El acierto fue para el pitcher Cristian Castillo y perdió Dianyer Florentino, mientras que a la ofensiva destacaron Aramis Rodríguez con marca de 2-2, Rogelio Noris de 3-2 y Carlos Ceballos, quien pegó de 3-1 con 2 producidas.

Posteriormente, la escuadra de Palaú se apuntó la serie con una paliza de 10-1 sobre los universitarios. José Emiliano Alvarado se acreditó el acierto contando con el respaldo de una potente ofensiva que lideró el flamante refuerzo de los Tuzos, Francisco Peguero, quien tuvo una jornada de 4-3, con un cuadrangular, secundado por Aramis Rodríguez quien bateó de 4-2 y Edgar Silva de 2-2, en tanto que Rolando Montemayor sufrió el revés.

Con este par de victorias, los Tuzos mejoraron su récord a 4 juegos ganados y 6 perdidos, mientras que los Halcones se quedaron con marca de 5-5.

En otros resultados que dejó la quinta fecha, los Irritilas se impusieron ante la Academia Bravos de Sabinas con pizarras de 3-1 y 6-3; los Agricultores superaron a los Indios de Múzquiz por 4-1 y 1-0, mientras que los Barreteros se impusieron por 7-1 ante Bravos de San Dieguito, los que respondieron en la segunda confrontación con victoria de 4-1 para dividir honores.