Suspenden torneos de fútbol en Monclova

La violencia que ha marcado recientemente al fútbol local obligó al Gobierno Municipal de Monclova, a través de la Dirección de Deportes, a tomar una medida drástica: suspender temporalmente las ligas y torneos que utilizan instalaciones deportivas municipales.

La decisión fue anunciada luego de los dos zafarranchos registrados durante el fin de semana en partidos de la Liga de Fútbol del Oriente y la Copa Andry Sport, donde futbolistas, padres de familia y porristas protagonizaron enfrentamientos que incluso se extendieron hasta las calles aledañas al campo de la colonia Veteranos.

El director de Deportes, Daniel Morales, sostuvo una reunión con presidentes y coordinadores de distintos circuitos de fútbol, ante quienes informó que habrá un parón de por lo menos una semana. El próximo lunes, los involucrados volverán a reunirse para analizar y definir nuevas medidas para reforzar la seguridad y salvaguardar la integridad de jugadores, familias y visitantes.

La suspensión contempla todas las categorías, desde infantiles hasta veteranos, y se mantendrá vigente hasta que existan las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo seguro de las actividades en los campos municipales. La misma medida podría implementarse a futuro en otras disciplinas, como el softbol, en las que recientemente también se han registrado broncas.

La Dirección de Deportes informó que la fecha para reanudar los encuentros será comunicada oportunamente, una vez que se alcancen acuerdos con los representantes de las diferentes ligas y se establezcan protocolos que permitan contener nuevos episodios de violencia.

La determinación llega después de dos intensas riñas ocurridas en las canchas de la Unidad Deportiva Municipal y de la colonia Veteranos, donde los conatos de bronca escalaron hasta convertirse en enfrentamientos a golpes y pedradas, dejando en evidencia la necesidad de endurecer las medidas de control en el fútbol local.