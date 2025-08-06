Arranca la tercera temporada de la Liga de Béisbol Infantil Furiazul en Coahuila

La Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Furiazul afina los últimos detalles para lo que será su tercera temporada, misma que se perfila a superar la cifra de equipos participantes registrados en las primeras dos ediciones.

El próximo 14 de agosto se dará el playball oficial de la campaña 2025, la cual contará con un total de 64 equipos, cifra que supera con creces la cifra registrada en las campañas anteriores y a la vez refleja el buen desarrollo que ha tenido dicho circuito.

Los equipos registraros estarán distribuidos entre las categorías formativas Pre Iniciación 5-6 años, Iniciación 7-8 años, Pre Infantil 9-10 años, Infantil 11-12 años, Pre Junior 13-14 años, y Junior 15-16 años.

De todas estas, la categoría Pre Infantil es la que ha registrado mayor convocatoria hasta la fecha, con un total de 16 escuadras confirmadas, consolidándose como la división más concurrida del torneo.

La tercera edición de la Liga Furiazul reunirá a una variada y competitiva gama de clubes provenientes de diferentes municipios de Coahuila, entre los que destacan La Salle, Rays, Piratas, Royals, Rangers de Frontera, Gigantes, Castaños, Dodgers, Astros, Acereras, Acereros de Nueva Rosita, Sultanes, Padres, Mets, Venados de Múzquiz y Marineros.

Además, también han confirmado su presencia equipos como Rangers de Sabinas, Cardenales de Nadadores, Phillies, Cubs, D-Backs, Yankees, Rieleros y Blue Jays, completando así un cartel de 27 clubes.