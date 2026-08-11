Futbolistas de Leyendas Obeliz enfrentan crisis tras terremoto en Colombia

El festejo por conquistar un campeonato internacional se convirtió en incertidumbre para Leyendas Obeliz, equipo infantil de Tijuana que quedó varado en Colombia después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país.

Doce futbolistas infantiles mexicanos, acompañados por entrenadores y familiares, se encontraban en la ciudad de Armenia cuando ocurrió el movimiento telúrico. En total, 37 personas forman parte del grupo que ahora intenta encontrar una ruta segura para abandonar Colombia y regresar a México.

La situación tomó por sorpresa al equipo apenas unas horas después de vivir uno de sus momentos más felices. Leyendas Obeliz había conquistado el International Kids Futsal, torneo que terminó el domingo, y al día siguiente sus integrantes despertaron por el fuerte movimiento.

José Luis Domínguez, padre de uno de los jugadores, relató que el terremoto los sorprendió alrededor de las 6:30 horas y obligó a evacuar rápidamente el hotel. Algunos integrantes del grupo se encontraban hospedados hasta en el piso 17 cuando comenzó el movimiento.

"No quería quedar atrapado aquí. Como dos horas después pudimos sacar los documentos", explicó Domínguez sobre los momentos posteriores a la evacuación.

El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, aproximadamente a dos horas y media por carretera de Armenia, pero sus consecuencias complicaron considerablemente la movilidad de los mexicanos.

El grupo ya estableció contacto con la Embajada de México en Colombia, aunque las autoridades diplomáticas también se encuentran atendiendo a otros connacionales afectados por la emergencia.

El principal problema para Leyendas Obeliz es trasladarse hasta Bogotá, desde donde tendrían mayores posibilidades de encontrar vuelos internacionales para regresar a México. El recorrido entre Armenia y Bogotá normalmente requiere alrededor de seis horas en autobús, pero las afectaciones provocadas por el terremoto podrían extender el traslado hasta entre 12 y 15 horas.

La situación en las carreteras tampoco ofrece demasiadas alternativas. Hay vialidades cerradas, derrumbes y restricciones a la circulación, por lo que algunos tramos solo permiten el paso de vehículos de manera intermitente.

Los familiares y responsables de Leyendas Obeliz también buscan apoyo debido a que la permanencia obligada en Colombia representa gastos de hospedaje, alimentación y transporte que originalmente no estaban contemplados. "Más que nada es por el tiempo extra que vamos a estar, queremos movernos lo más rápido que se pueda", explicó José Luis Domínguez.

Otro conjunto tijuanense, Pumas Baja, también participó en el torneo, aunque consiguió salir previamente de la zona y llegar a Bogotá.

Para Leyendas Obeliz, la historia cambió radicalmente en cuestión de horas: primero celebraron un campeonato fuera de casa y después tuvieron que concentrarse en algo mucho más importante que el futbol.

Los 12 pequeños campeones y sus acompañantes permanecen a la espera de encontrar una ruta que les permita salir de Colombia y volver a México, mientras las consecuencias del terremoto mantienen complicados los traslados terrestres.