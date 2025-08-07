Thomas Müller llega a la MLS con Vancouver Whitecaps

La Major League Soccer sigue elevando su nivel con figuras de talla internacional. Esta vez, el protagonista es el alemán Thomas Müller, quien ha sido anunciado como nuevo refuerzo del Vancouver Whitecaps. La llegada del delantero representa un verdadero bombazo en la liga norteamericana, al tratarse de un futbolista que ha conquistado prácticamente todos los títulos posibles a nivel de clubes y selecciones.

El campeón del mundo en Brasil 2014, que fue parte fundamental en la histórica victoria de Alemania sobre Argentina en aquella final, se incorpora al equipo canadiense procedente del Bayern Múnich, club con el que firmó una carrera legendaria. En su etapa con los bávaros, Müller ganó 13 títulos de Bundesliga, dos Champions League, y levantó en dos ocasiones el trofeo del Mundial de Clubes, entre muchos otros logros.

Pese a los rumores que apuntaban a un posible retiro tras su salida del Bayern, Müller ha decidido extender su carrera futbolística. A sus 35 años, se compromete con el Whitecaps para lo que resta de la temporada 2025, con la posibilidad de convertirse en jugador franquicia en 2026.

En declaraciones ofrecidas tras el anuncio, el atacante alemán expresó su entusiasmo por esta nueva etapa: "Tengo muchas ganas de venir a Vancouver para ayudar a este equipo a ganar un campeonato. He oído hablar muy bien de la ciudad, pero ante todo, vengo a ganar".

Con su incorporación, la MLS suma a otra estrella europea en sus filas, reforzando la creciente presencia de figuras internacionales en la liga. Müller se reencontrará en este nuevo escenario con otros campeones del mundo y grandes nombres, como Lionel Messi, a quien enfrentó en la final del Mundial hace más de una década.