Tigres UANL busca a Dejan Joveljic para reforzar su delantera

Los Tigres de la UANL ha vuelto a poner sus ojos en el mercado de la Major League Soccer (MLS) con el objetivo de revitalizar su ofensiva de cara al futuro. El nombre que resuena con fuerza en los pasillos de la directiva regia es el del delantero serbio Dejan Joveljic, del Sporting Kansas City.

Este interés por el atacante de 26 años no es nuevo, pero se ha intensificado, con el club felino viéndole como el candidato ideal para un rol protagónico en su delantera, considerando la edad de su actual eje de ataque. Es decir, Joveljic es bien visto para tomar la estafeta de Gignac, cuyo retiro se acerca inexorablemente.

Según reportes, la propuesta que Tigres estaría dispuesto a poner sobre la mesa oscila entre los 10 y 10.5 millones de dólares. Sin embargo, el precio en la liga estadounidense podría elevarse hasta los 12 millones, complicando la negociación.

Joveljic, internacional con la Selección de Serbia, ha demostrado su calidad en la MLS, registrando una destacada temporada 2024 (mientras militaba en LA Galaxy), en la que anotó 15 goles en 28 partidos, 23 de ellos como titular. Su contrato, en el marco de aquellos reportes, terminaba en diciembre de 2025.

La complejidad de la operación se magnifica al recordar que el camino para esa contratación ya ha tenido tropiezos. A principios de 2025, Tigres ya había llegado a un acuerdo con el LA Galaxy, pero el traspaso se frustró debido a la preferencia del jugador de mantenerse residiendo en Estados Unidos junto a su familia.

Además, para concretar su llegada, el cuadro de la UANL tendría que liberar una plaza de extranjero, siendo Rafael Carioca el elemento que, en intentos previos, se contemplaba sacrificar.

Así, el interés de Tigres por Joveljic se mantiene como un "deseo de larga data", aunque reportes recientes señalaron una complicación, pues el Sporting Kansas City se habría adelantado en las negociaciones para asegurarlo, dejando al jugador lejos de la Liga MX.

Pese a los obstáculos y los rumores contradictorios sobre su actual club y el estado de la negociación, el nombre de Joveljic sigue ligado a la ambición de Tigres por sumar un delantero de élite.