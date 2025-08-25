Tigres se prepara para enfrentar a Santos Laguna con ausencias en el entrenamiento

Tigres comenzó a trabajar para la visita que realizará el próximo sábado 30 de agosto, cuando enfrenten al Santos Laguna en la ciudad de Torreón.

Los auriazules acudieron a realizar una práctica regenerativa en el Centro de Entrenamiento Tigres, donde estuvieron ausentes en la cancha varios elementos por distintos motivos.

Joaquim Pereira fue uno de ellos debido a que el brasileño regresó de Mazatlán después que sus compañeros, ya que se encontraba en un hospital bajo observación tras el choque que sufrió con su compañero Nahuel Guzmán.

Quienes tampoco estuvieron presentes al comienzo de la semana fueron Juan Sánchez Purata, Ozziel Herrera y Diego Lainez, quienes acudieron al llamado del técnico nacional Javier Aguirre, para el microciclo que tendrá la Selección Mexicana en el CAR del 25 al 27 de agosto.

Mientras que otros jugadores se mantienen en recuperación y entrenando diferenciado por precaución, como fueron los casos de Jesús Angulo y Fernando Tapia, quienes mantienen sus respectivas rehabilitaciones.