Alexis Vega sufre lesión muscular y estará fuera un mes: se perderá la Fecha FIFA y parte del Apertura 2025

El Toluca confirmó este jueves el diagnóstico médico de Alexis Vega, quien abandonó el campo entre lágrimas durante el último partido de la Liga MX ante Pachuca. El atacante escarlata presenta una lesión muscular de grado dos, lo que lo mantendrá fuera de las canchas por aproximadamente un mes.

dDe acuerdo con el reporte del club, el futbolista podría volver a la actividad para los cuartos de final del torneo Apertura 2025, una noticia que brinda algo de alivio a la afición, aunque significará su ausencia durante la Fecha FIFA de noviembre.

La baja llega en un momento clave para el delantero, quien buscaba consolidarse bajo la dirección de Javier Aguirre con miras a la Copa del Mundo de 2026. Su desempeño con los Diablos Rojos ha sido determinante: se ha posicionado como el jugador mexicano con más participaciones en goles del torneo.

Aunque la lesión representa un contratiempo importante, el cuerpo técnico confía en su recuperación completa para encarar la fase final del campeonato, donde el Toluca espera mantener el nivel que lo llevó a ser uno de los protagonistas del Apertura 2025.