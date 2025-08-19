Tom Brady celebra el oro de México en flag football y se emociona por Los Ángeles 2028

La selección mexicana de flag football hizo historia al vencer 26-20 a Estados Unidos en la final de los World Games 2025, obteniendo la medalla de oro tras una remontada dramática que dejó a los norteamericanos sin respuesta. El impacto del logro fue tal que incluso Tom Brady, una de las máximas leyendas de la NFL, se mostró atento y emocionado con el resultado.

A través de sus redes sociales, Brady compartió un video del encuentro acompañado de un mensaje que destaca la emoción por el flag football: "Es genial ver la pasión por el flag football, demostrada este fin de semana en los Juegos Mundiales", señaló, aludiendo también a las palabras de Diana Flores, pieza clave en el triunfo del combinado tricolor.

Este resultado toma aún más relevancia considerando que el flag football será deporte olímpico en Los Ángeles 2028, donde México llegará como una potencia consolidada en la rama femenil, mientras que Estados Unidos es favorito en la varonil, especialmente ante el posible regreso de figuras del futbol americano profesional.

Brady, de hecho, ha manifestado en entrevistas anteriores que no descarta la posibilidad de competir: "Sigo siendo muy competitivo. Si me ponen un balón en la mano, tengan cuidado. Eso sigue ahí", declaró en su momento a Complex Sports. De participar, lo haría con 51 años en el evento olímpico.

Mientras tanto, México sigue consolidando su dominio en la rama femenil, donde ha superado en dos ocasiones consecutivas al equipo estadounidense. En el varonil, el proyecto tricolor sigue creciendo, aunque el equipo de las barras y las estrellas podría tener ventaja si se incorporan exjugadores o activos de la NFL decididos a sumar una medalla olímpica a su legado.