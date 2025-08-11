Nadadores vencen a Cerveceros en jornada 4 de fútbol de veteranos

El equipo de Nadadores sumó 3 puntos más a su cuenta en la categoría 40 y más del balompié de veteranos, tras vencer por 5-3 a Cerveceros en cotejo que disputaron dentro de la cuarta jornada.

Luis Ángel Palomares fue la figura del partido al firmar goles a los minutos 69 y 85, los cuales terminaron sellando la victoria. La ofensiva nadadorense también contó con goles de Arturo Castillo, quien abrió el marcador al minuto 10, Emedry Cedillo al '60 y Ezequiel Hernández al '70, para soportar el resultado.

Por su parte, los Cerveceros hicieron el intento y lograron descontar con un gol de Julio César Maldonado y un doblete de Miguel Ángel Martínez, pero no fue suficiente para hacerle frente a un rival superior.

GANA ATLÉTICO AMERICANA

En otro de los encuentros de la jornada 4, el Atlético Americana se impuso ante el Borussia con un claro 3-0. Francisco Zapata, Edgar Banda y Noé Galindo marcaron los tantos del equipo fronterense, que dominó las acciones de principio a fin y sumó un triunfo más a su cuenta en la categoría 40 años y más.

GOLEADA DEL REAL SAN BUENA

El Real San Buena mostró su potencial ofensivo y le recetó una contundente goleada de 5-1 al conjunto de La Barda, en duelo de la división de 48 años y más. Roberto Moreno fue imparable, firmando un triplete que impulsó la ventaja, mientras que Jaime Aranda se sumó a la fiesta con 2 dianas, a la vez que Roberto Sauceda anotó para acercar a La Barda.