Victoria contundente de Tuzos sobre Club Calor

El equipo de Tuzos debutó con el pie derecho en la Copa Xochipilli de Fútbol, al vencer por marcador de 2-0 al Club Calor en duelo correspondiente a la primera jornada de la categoría Cascarón, celebrado la tarde del viernes en la cancha del Parque Xochipilli 1.

La escuadra tuza mostró dominio sobre el terreno de juego desde el inicio, aprovechando su superioridad numérica ante un rival que encaró el cotejo con 7 jugadores, lo que condicionó el desarrollo del encuentro desde los primeros minutos.

El primer tanto del encuentro llegó gracias a Ricardo González, y posteriormente, Israel Reyes firmó el segundo gol para darle a los Tuzos sus primeros tres puntos de la campaña.

TAMBIÉN GANA TUZOS ´19

En otro duelo correspondiente a la jornada inaugural, el conjunto de Tuzos ´19 tuvo un debut triunfal después de imponerse por la mínima diferencia de 1-0 ante Pumas, dentro de la categoría Cascarón.

El partido, disputado igualmente en la cancha del Parque 1, fue bastante parejo desde el silbatazo inicial, sin embargo, Eitan Rodríguez logró romper el empate con un gol que terminó siendo decisivo para darle la victoria a su equipo.