Remontada espectacular de Mariners para vencer a D-backs

Con rally de 5 carreras en el cierre de la sexta entrada, los Mariners sellaron un dramático triunfo por pizarra de 11-10 sobre la novena de D-backs, en encuentro de la serie inaugural de la Liga Furiazul, en la categoría Pre-Junior.

Las serpientes tenían una cerrada ventaja de 7 carreras por 6 tras 5 innings completos, y en la apertura de la sexta fabricaron una triple producción para acercarse al triunfo. José Carlos Coronado, Mateo Ibarra y Rubén Riojas timbraron para poner los cartones 10-6 y dirigir a los D-backs a lo que parecía ser su primer triunfo de la campaña.

Sin embargo, los marineros respondieron en el fondo de la sexta y lanzaron una ofensiva letal que les alcanzó para remontar. Ximena Sandoval, Yosdan Guerrero, Carlos Castro y Eduardo Alfaro contribuyeron con anotaciones para emparejar los cartones, mientras que Ulises Mena conectó imparable que mandó a la registradora a Neil García con la carrera que le valió el triunfo a los navegantes.

El relevista Carlos Castro se anotó el éxito en su cuenta personal tras lanzar apenas un tercio, mientras que José Carlos Coronado sufrió el descalabro al admitir la carrera de la diferencia. Por su parte, Neil García y Eduardo Alfaro comandaron la ofensiva marinera al batear de 4-2.