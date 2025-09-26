Trump amenaza con retirar partidos del Mundial 2026 a ciudades demócratas

Washington, D.C. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una advertencia dirigida a ciudades administradas por el Partido Demócrata, sugiriendo que podrían perder su lugar como sedes del Mundial de fútbol 2026 si son consideradas inseguras.

Durante declaraciones desde el Despacho Oval, Trump señaló específicamente a Seattle y San Francisco como ejemplos de urbes con problemas, asegurando que si se detecta algún nivel de peligro en estas localidades, se tomarán medidas para reasignar los encuentros programados. "Moveremos un poco las cosas. Pero espero que no sea necesario", expresó.

El mandatario no escatimó críticas hacia los líderes de ambas ciudades, describiéndolos como "lunáticos de la izquierda radical que no saben lo que hacen". Además, abrió la puerta a implementar medidas similares respecto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

En el actual calendario del Mundial, el estadio Lumen Field de Seattle tiene programados seis partidos, al igual que el Levi´s Stadium de Santa Clara, en el área metropolitana de San Francisco. Ambos inmuebles están contemplados como parte de las 11 sedes estadounidenses del torneo, organizado en conjunto con México y Canadá. La mayoría de estas ciudades están bajo gobiernos demócratas, incluyendo Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Houston, Boston y Philadelphia.

Aunque Trump no posee autoridad directa para alterar la distribución de los partidos del Mundial, mantiene una relación estrecha con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien sí tiene la capacidad para modificar las sedes.

El sorteo oficial del Mundial está previsto para el 5 de diciembre en Washington, y se espera la presencia del presidente en el evento.