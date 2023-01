Tuca Ferretti esta dispuesto a ser el DT de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana se encuentra en una crisis, esto después de una mala participación en el mundial de Qatar 2022, esta crisis se magnifico cuando el El Tata Martino, decidió dejar el banquillo nacional, dejando una vacante que pocos directores técnicos buscan.

Uno de los nombres que aparecieron como posibles candidatos es Ricardo Tuca Ferretti, el cual, a confirmado a las cámaras de ESPN que estaría dispuesto a tomar la batuta de la selección nacional.

Con la disposición de asumir el cargo en el equipo azteca, Ferretti confesó que si la Federación le ofrece el cargo, sí lo tomaría y no lo rechazaría como llegó a hacerlo años atrás, según confesó en entrevista con ESPN.

"Yo estoy dispuesto. Durante años fui el entrenador que más la gente quería que yo fuera el técnico nacional. Por tener contrato con un equipo, Tigres, siempre lo rechacé. Ahora no tengo equipo, no tengo contrato con nadie. Y si me lo proponen estaría encantado y ponernos de acuerdo".

"No solo es ponernos de acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol. Hay que ponerse de acuerdo con los clubes, los dueños y no dueños; es una tarea, de veras, importante y la gente no lo ve", agregó.

Anteriormente, las autoridades deportivas le ofrecieron al brasileño naturalizado mexicano para que tomara al combinado nacional, pero en esas dos ocasiones las rechazó. En su momento poco se supo de los motivos que lo orillaron a tomar esa decisión, ahora que está sin club confesó que fue por su contrato y compromiso con Tigres.