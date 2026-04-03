Uros Durdevic comparte su historia en Rayados tras penal fallado

Fallar un penal al minuto 90 que significa un agónico empate de tu equipo puede ser algo que duela, pero nada se compara con haber vivido la guerra siendo un niño y refugiarse en el fútbol para salir adelante.

El delantero serbio Uros "Djuka" Durdevic lo tiene claro, como también lo afirma en entrevista con CANCHA, que pronto explotará con Rayados y llegarán a nivel individual los goles, y como equipo los triunfos para meterse en la Liguilla.

Nacido en Belgrado, actual capital de Serbia y de la antigua Yugoslavia, Uros es apenas el segundo serbio en jugar con Rayados. Curiosamente el primero, Zoran Djuric, es amigo de su papá y le habló bien de la plaza.

En el último juego ante Chivas, Uros, quien apenas lleva dos goles con Rayados, falló el penal que les daba el 3-3 al minuto 90, pero eso lejos de derrumbarlo mentalmente lo tiene con fuerzas y deseos de volver a jugar y sacarse la espina.

"Como desde el primer día, muy feliz, muy contento por estar en ese equipo tan grande y de verdad estoy muy feliz con la Ciudad, con toda la gente", comenta "Djuka" abreviación de su apellido y como le dicen también a su papá Zoran.

"Sí que me costó un poco que no metí los goles y entonces para los delanteros, esos son las rachas que pasan, pero yo de verdad que pasé muy tranquilo aquí con todo el apoyo".

"Claro, sí, es que ya pasé muchas veces por eso, el que no le tira, no le falla", responde seguro en una plazoleta de El Barrial.

Tú que viviste la Guerra de Kosovo en Belgrado siendo un niño y saliste adelante, tienes un carácter forjado para soportar cualquier cosa en la vida, mucho más en el deporte.

"Claro. Hay presiones que son como esa que vives una guerra que, ahora mismo que también está pasando ahí entre Irán y Estados Unidos, y eso creo que es una presión muy fuerte y muy difícil para los militares y esos que arriesgan su vida en cada momento y jugando al fútbol y fallar un penalti no es tanta presión ¿sabes?", comenta Uros, quien desde el 2021 adquirió la nacionalidad de Montenegro y juega para su selección.

"Sé otra vez voy tirar un penal y que voy a meter el gol y el siguiente penal voy a ser el primero que voy a levantar la mano para tirar porque no tengo miedo".

¿Cómo fue vivir la guerra en tu infancia?

"Tenía cinco años y con mi hermano (Kristijan) me la pasaba entrenando, jugando al fútbol para no pensar sobre esas cosas que estaban pasando afuera. Sí era muy difícil, pero por suerte y gracias a Dios, no perdí a nadie muy cercano, pero sí que estaba muy feo, duró meses, pero al final sí te hace más duro y maduras mucho más antes como me pasó".

¿Qué fue lo más duro de vivir una guerra?

"No estaba tan consciente que las cosas que estaban pasando por ese tema, porque nuestros padres nos dijeron vamos a entrenar al fútbol, a jugar con los amigos ahí que a no pensar en lo que está pasando, que era la mejor manera y entonces creo que no estaba consciente de lo que duro que era eso", asegura Durdevic.

Una vez superado eso, ¿cómo empiezas a adentrarte en el fútbol y luego ser profesional?

"Con 15, 16 años estaba seguro de que jugaría profesional y qué puedo llegar lejos. Tenía esa confianza y esa fe porque siempre tenía ese carácter ganador y sabía que tenía que ayudar a mi familia por todo lo que ha hecho por mí. Con 17 años debuté en un equipo en Belgrado que se llama FC Rad, donde debuté y metí muchos goles", contesta "Djuka", quien también hace memoria que en sus inicios tras salir de la escuela tenía que tomar dos o tres camiones y viajar horas para ir a entrenar.

Llevas dos goles (en 11 juegos). ¿Te ha afectado también el mal paso del equipo, pero confías que vendrán más anotaciones?

"Tengo mucha confianza en mis compañeros y seguro que van a llegar más oportunidades y muchos más goles", responde.

Y agrégale que muchos lesionados...

"Todas esas cosas van a cambiar. También nos pasó en los partidos penales en contra, tarjetas rojas, fallé el penal", explicó Uros, cuya última hija nació en Guadalajara.

¿Qué ha sido lo más difícil en este proceso?

"Juegas en casa, te apoyan 50 mil personas y siempre están contigo y tú no puedes regalar victorias que lo merecen, entonces eso sí que me duele", añade.

Vemos que festejas de la misma manera que lo hacía una leyenda de Rayados, el chileno Humberto Suazo. ¿Por qué festejas así?

"Cuando llegué al Atlas no estaba jugando, pasaba muy mal los primeros seis meses y en algunos partidos no estaba ni convocado ni nada, entonces el primer gol que marqué contra Chivas y que nos metió al Play In empecé a festejar así de que no escucho nada desde fuera, no escucho ruidos y entonces ya después no cambié (ríe) y no voy a cambiar ahora", explicó.

¿Si sabías que así festejaba el "Chupete"?

"Sí".

Hay mucha gente que aún espera lo mejor de ti. ¿Qué les dices?

"Siempre doy mi cien, por eso esa gente que me está apoyando ve eso, que además de los goles hay estoy ayudando a mis compañeros con presión, con aguantar balones, los goles van a llegar, seguro", advierte.