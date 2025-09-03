El Atlético Industrial inicia con victoria en la jornada inaugural

Los Compadres iniciaron con éxito la defensa de su reinado en la categoría Especial del balompié fronterense, tras vencer al Deportivo APG por marcador de 3-1 en cotejo que disputaron dentro de la primera jornada.

En encuentro que se disputó en la cancha del Polonia, los tetracampeones soportaron su primer triunfo de la campaña con un doblete de Rodolfo González, quien ingresó de cambio en la parte complementaria para resolver el encuentro.

Víctor Ramos contribuyó con un tanto para sellar la ventaja, mientras que el Deportivo alcanzó a responder con solitario gol de José Rangel para darle algo de decoro a los cartones finales.

INDUSTRIAL INICIA CON VICTORIA

El Atlético Industrial sumó sus primeros 3 puntos de la campaña tras vencer a la escuadra de Miravalle Jr. por la mínima diferencia de 4-3, en otro cotejo de la jornada inaugural.

Los industriales contaron con una ofensiva contundente y variada, en la que aparecieron

Daniel Flores, Cristofer Saucedo, Francisco Romero y Diego López con una anotación para labrar la ventaja, en duelo que se libró el pasado sábado en la cancha Lorenzo Mendoza.

La "Mira" fue un rival complicado. El conjunto monclovense desplegó un futbol dinámico y agresivo que le permitió responder con goles de Jovany Flores, Gael Moya y Pedro Vélez, aunque el esfuerzo no fue suficiente para igualar el marcador.