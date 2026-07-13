Zlatan Ibrahimovic elogia a Erling Haaland tras su éxito en la Copa del Mundo

Zlatan Ibrahimovic volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de compartir una fotografía junto a Erling Haaland acompañada de un mensaje que rápidamente llamó la atención de los aficionados. El exdelantero sueco publicó la frase "El poder está en el cabello", en referencia al característico peinado del atacante noruego y al estilo que él mismo lució durante gran parte de su exitosa carrera.

La publicación fue interpretada como un guiño al poder goleador de Haaland, sugiriendo en tono de broma que su larga cabellera forma parte de la fórmula de su éxito. Además, Ibrahimovic dejó entrever que no recomendaría al delantero del Manchester City cambiar de imagen.

El mensaje aparece después de la destacada actuación de Erling Haaland en la Copa del Mundo 2026. Aunque Noruega quedó eliminada en los cuartos de final frente a Inglaterra, el atacante firmó un torneo sobresaliente al marcar siete goles, ubicándose entre los máximos anotadores de la competencia.

Haaland también fue pieza clave para que Noruega regresara a una Copa del Mundo por primera vez desde 1998, convirtiéndose en uno de los principales responsables de la clasificación del conjunto nórdico y consolidándose como el referente de su selección.

La publicación de Ibrahimovic también refleja la buena relación que mantiene con el delantero noruego. El histórico goleador sueco mostró su respaldo a una de las grandes figuras del fútbol mundial, quien todavía tiene varios años de carrera por delante y apunta a seguir escribiendo su propia historia.