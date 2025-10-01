Trabajador municipal herido tras caída en canal de desagüe en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un trabajador municipal resultó gravemente lesionado luego de caer de un canal de desagüe ubicado en el camellón central de la avenida Las Torres, a la altura de la colonia Tierra y Libertad, mientras realizaba sus labores de limpieza.

El accidente ocurrió cerca de las 12:50 horas, cuando el trabajador sufrió un mareo y se descuidó, lo que lo hizo perder el equilibrio y caer al canal de aproximadamente cuatro metros de profundidad.

El afectado fue identificado como Fidel Gómez Aguayo, de 56 años, quien, tras caer al canal, permaneció tendido en el lugar con múltiples lesiones hasta que los primeros en llegar fueron oficiales de la Policía Municipal.

Según los reportes, el hombre no pudo meter las manos para amortiguar la caída debido a su convulsión, lo que agravó su situación.

Elementos del Grupo de Rescate y Urgencias Básicas de la Cruz Roja Mexicana, a bordo del camión de rescate urbano, junto con personal de Protección Civil, acudieron rápidamente al lugar para prestar auxilio.

A su llegada, los socorristas confirmaron que el trabajador había sido estabilizado previamente por los oficiales y el personal del GUBC, quienes lograron bajar hasta el canal para auxiliarlo.

Una vez estabilizado, Fidel Gómez fue trasladado en ambulancia a la Clínica 7 del IMSS para recibir atención médica especializada. Afortunadamente, las primeras valoraciones indicaron que no presentaba lesiones graves, pero se mantenía en observación.

Las autoridades locales tomaron conocimiento del accidente.