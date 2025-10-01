Acuerdo de reparación tras accidente vehicular en Monclova

MONCLOVA, COAH. — La mañana de este miércoles, un accidente vehicular ocurrió en el cruce del bulevar Benito Juárez y la calle Lemans, cuando la conductora de un KIA K3 se pasó una luz roja y causó un choque contra una camioneta que circulaba con derecho de paso.

El percance ocurrió alrededor de las 08:30 horas, cuando Frida Michelle Nevárez Espinoza, al volante de su KIA, circulaba de poniente a oriente por el bulevar Benito Juárez.

Al llegar al cruce con la calle Lemans, no respetó la luz roja del semáforo, invadiendo el carril de la camioneta Nissan X-Trail de color naranja que avanzaba correctamente por Lemans hacia el bulevar Tecnológico.

El choque, que dejó como saldo solo daños materiales en ambos vehículos, movilizó rápidamente a oficiales de peritaje, quienes arribaron al lugar para tomar conocimiento del accidente y levantar el informe correspondiente.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, pero los vehículos quedaron detenidos en el lugar, lo que causó una ligera congestión vehicular en la zona.

Los involucrados en el accidente fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde, tras presentar la documentación necesaria y acordar con las aseguradoras de ambos vehículos, llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños materiales ocasionados durante el percance.