Vecinos alertan sobre riesgo de incendio en tiradero clandestino

MONCLOVA, COAH.— La quema intencional de una llanta de tractocamión en un tiradero clandestino del Fraccionamiento Benavides provocó una intensa movilización de autoridades la mañana de este miércoles, debido al riesgo que representaba la presencia de antiguos ductos de gas en la zona.

El siniestro se registró cerca de las calles Secundaria 1 y Estándar, donde vecinos observaron a un joven que recolectaba ramas y posteriormente se retiró del sitio a bordo de una bicicleta.

Minutos después, una columna de humo negro comenzó a elevarse y fue visible desde varios puntos de la ciudad.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Policía Municipal acudieron de inmediato para controlar las llamas, que consumían un neumático de gran tamaño y vegetación seca acumulada en el predio.

Durante las labores de contención, un vecino se acercó a los bomberos para advertir que en el subsuelo del lugar pasan líneas de gas que en su momento fueron utilizadas por Altos Hornos de México para el traslado de sustancias empleadas en procesos industriales, incluidas el gas 'coque' y el amoniaco.

El hombre alertó sobre la posibilidad de que quedaran residuos en los ductos, lo que podría complicar las tareas si el fuego se propagaba.

A pesar del riesgo, los bomberos lograron sofocar el incendio antes de que alcanzara otras llantas abandonadas en el sitio o se extendiera hacia construcciones y empresas cercanas.

Agentes municipales aseguraron el área mientras se realizaban las labores de control y enfriamiento. Autoridades no reportaron personas detenidas, pero señalaron que se investigará el origen del siniestro y la actividad en el tiradero clandestino.

Vecinos pidieron mayor vigilancia en el sector para evitar que este tipo de incendios vuelva a poner en peligro a la comunidad.