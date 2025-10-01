Choque frontal de motocicletas en carretera estatal 24 deja jóvenes lesionados

MONCLOVA, COAH.— Un fuerte accidente entre motocicletas dejó a tres adolescentes heridos la noche de ayer, luego de chocar de frente cuando circulaban por la carretera estatal 24, a la altura del ejido El Oro.

Automovilistas que pasaban por el lugar fueron los primeros en auxiliar a las víctimas, ya que en esa zona no hay servicios de emergencia.

De inmediato llamaron a las autoridades y trasladaron por sus propios medios a los jóvenes hasta el Hospital de la Cruz Roja de Monclova.

Se informó que dos de los lesionados son mujeres y el tercero es un varón, todos menores de edad. Presentaban golpes y heridas visibles, pero una vez valorados por los médicos fueron estabilizados y quedaron bajo observación sin que se reportaran lesiones que pusieran en riesgo su vida.

De acuerdo con los primeros reportes, los tres viajaban en dos motocicletas distintas y se desplazaban rumbo a Monclova a una velocidad considerable. Ninguno portaba casco ni equipo de protección. Fue al llegar al kilómetro 18 del tramo que conecta Monclova con Candela cuando, por motivos aún no establecidos, ambas motos se estrellaron de frente.

El impacto los lanzó varios metros, quedando tirados sobre el pavimento. Testigos detuvieron su marcha, apagaron los vehículos involucrados y abordaron a los heridos en una camioneta particular para llevarlos hasta la ciudad.

Minutos después, autoridades estatales llegaron al punto del accidente para asegurar la zona e iniciar las investigaciones que determinen cómo ocurrió la colisión y si habría responsabilidad por parte de los menores o de algún adulto que permitiera su circulación en esas condiciones.

Las motocicletas quedaron con daños de consideración y fueron retiradas del lugar por los propios familiares, mientras se recaban los datos para integrar el reporte oficial.