Accidente Vial en Monclova: Choque entre Vehículos en Calle Matamoros

MONCLOVA, COAH. — Un aparatoso accidente ocurrido cerca de las 11:20 horas de este miércoles, en el cruce de la calle Matamoros y el bulevar Francisco I. Madero, dejó como saldo daños materiales considerables, después de que una conductora no extremara precauciones al cruzar el par vial y provocara un choque con otro vehículo.

Verónica Torres Durón, de 53 años, conducía una Chevrolet Equinox gris cuando al intentar cruzar el bulevar Madero desde la calle Matamoros no advirtió la proximidad de un Honda Civic blanco que circulaba por su vía.

El impacto, ocurrido en el costado izquierdo del Honda, hizo que Jesús Humberto Castañeda Cortez, de 36 años, perdiera el control de su automóvil, girando inesperadamente hasta quedar a escasos centímetros de treparse a la rotonda de Los Héroes.

Los daños fueron considerables en ambos vehículos, lo que obligó a los involucrados a solicitar apoyo de las autoridades.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes llegaron al lugar para tomar conocimiento del percance y realizar el peritaje correspondiente.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, pero el fuerte impacto dejó a ambos vehículos detenidos en plena vialidad, lo que generó una breve congestión vehicular en la zona.

Tras realizarse el peritaje, se deslindaron responsabilidades y se coordinó el retiro de los vehículos afectados, mientras que los conductores acordaron el pago de los daños materiales.