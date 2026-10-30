Lo atacan 12 motociclistas y lo hieren con arma blanca

Una agresión en aparente grupo dejó a un joven de 20 años con múltiples heridas de arma blanca y una considerable pérdida de sangre, luego de que presuntamente fuera emboscado por alrededor de 12 motociclistas durante la madrugada de ayer, en la colonia Ampliación El Roble.

El afectado, identificado únicamente como Christopher, fue localizado por sus familiares sobre la calle Pinabetes, después de que sus agresores lo dejaran lesionado y escaparan del lugar.

En su declaración ante las autoridades, el joven relató que momentos antes había regresado de realizar un cobro cuando varios sujetos que viajaban en motocicletas le cerraron el paso y comenzaron a golpearlo.

Durante el ataque, uno de los individuos presuntamente sacó un arma blanca y lo hirió en repetidas ocasiones en la pierna derecha, provocándole una hemorragia considerable.

Al encontrarlo en esas condiciones, sus familiares trataron de auxiliarlo y contener el sangrado mientras pedían ayuda. Ante la urgencia, incluso improvisaron un torniquete para intentar controlar la pérdida de sangre antes de que arribaran los paramédicos.

Socorristas de la Cruz Roja Mexicana llegaron minutos después, le proporcionaron atención prehospitalaria y lo trasladaron de emergencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo cuidado médico.

Antes de ser llevado al nosocomio, Christopher señaló a uno de los presuntos participantes, a quien identificó como Ángel Barrera, alias "El Yomi", vecino de la colonia Progreso, quien supuestamente habría intervenido en la agresión junto con los demás motociclistas.

Tras el reporte, elementos policiacos desplegaron recorridos por el sector y sus alrededores para tratar de localizar a los señalados; sin embargo, no consiguieron ubicarlos.

La investigación quedó en manos de las autoridades correspondientes, que deberán establecer cómo ocurrió el ataque, identificar a todos los posibles involucrados y determinar si existe responsabilidad de las personas señaladas por la víctima.