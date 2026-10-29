Llega niño de seis años sin vida a la Clínica 9 del IMSS

FRONTERA, COAH.- La esperanza de que recibiera atención médica terminó en una dolorosa noticia para una familia de la colonia Sierrita, en Frontera, luego de que un niño de seis años fuera ingresado de urgencia a la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Circunstancias del fallecimiento

El pequeño, identificado como Uriel "N", fue trasladado por su madre, Wendy Salazar, de 32 años, después de que alrededor de las 06:00 horas se percataran de que no respondía.

Reacción de las autoridades

De acuerdo con lo informado a las autoridades...