¡El GPS lo traicionó! Joven estadounidense provoca aparatoso accidente en la carretera 57

Confiar demasiado en las indicaciones del GPS le habría salido caro a un joven paisano que terminó protagonizando un aparatoso accidente sobre la carretera federal 57, luego de realizar una maniobra equivocada en el entronque con el libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, en Monclova.

El conductor fue identificado como Jonathan Jiménez, de 21 años, originario de Oklahoma, Estados Unidos, quien viajaba acompañado de familiares en caravana con rumbo a Guadalajara, Jalisco.

Accidente provocado por el GPS

Según su propio relato, mientras avanzaba por la mencionada carretera, siguió las instrucciones de su navegador satelital, pero al aproximarse al entronque recibió una indicación que lo llevó a realizar una maniobra que terminó por atravesarse en la trayectoria de otro vehículo.

Su Ford Mustang negro se cruzó al paso de una camioneta Ford blanca que circulaba hacia el norte de Monclova, por lo que el impacto fue inevitable. La colisión dejó importantes daños materiales en ambas unidades.

Respuesta de los servicios de emergencia

El accidente ocurrió durante la mañana y fue reportado por automovilistas que presenciaron el encontronazo, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja, elementos de Control de Accidentes y oficiales de la Guardia Nacional División Caminos.

Aunque el choque fue aparatoso, no se reportaron personas con lesiones de gravedad. Jonathan presentó únicamente una herida menor en uno de sus antebrazos y fue valorado por los socorristas, sin que necesitara ser trasladado a un hospital.

Mientras se realizaban las labores para mantener el orden vial y evitar otro percance, los elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo del procedimiento y del peritaje correspondiente para establecer las responsabilidades.