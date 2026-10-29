Policías de Monclova detienen a hombre por amenazas e insultos

MONCLOVA, Coah.- César Sánchez quedó a disposición del Ministerio Público luego de insultar y amenazar a elementos de la Policía Municipal que realizaban labores de vigilancia en la colonia Hipódromo, al oriente de Monclova.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:15 horas, cuando los uniformados recorrían la calle 20 y se encontraron con César, quien presuntamente comenzó a gritarles groserías sin motivo aparente.

Ante su comportamiento, los preventivos detuvieron la marcha para averiguar qué sucedía; sin embargo, el hombre continuó con los insultos, por lo que procedieron a asegurarlo. Además, trascendió que minutos antes César presuntamente había golpeado a otro hombre, identificado como Omar Moreno, quien fue trasladado por su hija a la Clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica.

Tras su detención, César fue llevado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde se realizaron los trámites correspondientes para consignarlo ante el Ministerio Público por amenazas y lo que resulte. Será el agente investigador quien determine si existen elementos para atribuirle responsabilidad en la presunta agresión contra Omar Moreno y establezca las acciones legales correspondientes.