Derrapa y estrella auto en palma

CASTAÑOS, COAH.- Un automóvil quedó prácticamente destrozado luego de que su conductor perdiera el control sobre el pavimento mojado y terminara estrellándose contra una palma del camellón central del bulevar Juárez, en Castaños.

El accidente fue protagonizado por Adrián Méndez, quien circulaba en un Dodge Attitude guinda cuando, al llegar al cruce con la calle Zacatecas, presuntamente derrapó debido a las condiciones resbaladizas del asfalto.

La unidad salió de su trayectoria y el automovilista ya no pudo recuperar el control del volante, por lo que terminó impactándose directamente contra la base de una palma, dejando considerables daños materiales en el vehículo.

Tras el reporte, paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Castaños acudieron para valorar al conductor y descartar que presentara lesiones que requirieran traslado a un hospital.

Mientras tanto, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes para documentar el percance y establecer sus circunstancias.

Debido a los daños que presentaba el automóvil, fue necesaria la intervención de una grúa para retirarlo del lugar y trasladarlo a un corralón, mientras se cumplían los procedimientos correspondientes.