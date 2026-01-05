Abel Joaquín causa lesiones a un ciudadano en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una agresión directa en pleno corazón de la Zona Centro de Monclova movilizó a la Policía Preventiva Municipal y culminó con la detención de un conocido lavacoches, luego de que golpeara a un ciudadano que se negó a darle dinero, dejándolo con la nariz ensangrentada.

Los hechos se registraron alrededor de las 12:50 horas de este lunes cuando oficiales de la Policía Preventiva realizaban labores de prevención y vigilancia a bordo de la unidad 214 sobre la calle Zaragoza, entre Miguel Blanco y Abasolo. En ese punto, un hombre con el rostro ensangrentado les hizo señas para que detuvieran la marcha.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

Los oficiales se entrevistaron con quien dijo llamarse José Juan Soto Lizalde, quien presentaba sangrado en la nariz. El afectado señaló de manera directa a un sujeto que caminaba a escasos metros sobre la misma calle Zaragoza, indicando que era la persona que momentos antes lo había golpeado.

De inmediato, los uniformados dieron alcance al señalado, quien se identificó como Abel Joaquín Ruiz Barrón, de 34 años de edad, conocido como 'El Dor'. En ese momento, el afectado relató que minutos antes se encontraba comprando pan en la panadería, ubicada sobre la calle Miguel Blanco, cuando 'El Dor' se le acercó para pedirle dinero con el argumento de comprar una pizza.

Al negarse por no traer efectivo, el afectado salió del establecimiento y, al momento en que la víctima abandonó la panadería, le metió el pie para hacerlo tropezar y posteriormente le lanzó un golpe directo con el puño cerrado entre la nariz y la frente, provocándole una hemorragia inmediata, para después huir caminando.

Ante el señalamiento directo y las lesiones visibles, los oficiales procedieron con la detención de Abel Joaquín Ruiz Barrón, por su probable participación en el delito de lesiones dolosas y/o lo que resulte. El detenido no proporcionó domicilio y fue trasladado a las celdas de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente. Así mismo, el juez calificador se encargó de consignarlo al Ministerio Público bajo el cargo de lesiones dolosas y/o lo que resulte.