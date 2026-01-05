Mujer sufre accidente en Monclova: Alejandra Cepeda impacta camellón

MONCLOVA, COAH.- Una mujer terminó con diversos golpes tras protagonizar un accidente vial durante la madrugada del lunes, luego que la camioneta que manejaba se impactara violentamente contra el camellón central del bulevar Francisco I. Madero, a la altura de la colonia Guadalupe, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora circulaba de oriente a poniente cuando, por causas que aún no fueron precisadas, perdió el control del volante. La unidad, una camioneta Mazda CX-5 en color rojo, salió de su carril y se proyectó directamente contra el camellón, causando cuantiosos daños materiales tanto al vehículo como a la infraestructura urbana.

Tras el fuerte impacto, automovilistas que pasaban por el lugar solicitaron apoyo a través del número de emergencias, arribando paramédicos de Cruz Roja y del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron atención prehospitalaria a la conductora.

La mujer fue identificada como Alejandra Cepeda, de 38 años de edad, quien presentaba múltiples golpes, aunque por fortuna ninguno de gravedad. No obstante, fue trasladada a una clínica para una valoración médica más detallada y descartar lesiones internas.

Detalles confirmados

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente, además de coordinar las maniobras para retirar la unidad dañada y liberar la circulación en la zona.

Con este percance, ya son al menos dos los camellones que han resultado dañados recientemente a consecuencia de accidentes viales en Monclova, situación que vuelve a encender la alerta sobre la conducción a exceso de velocidad y la falta de precaución, principalmente durante las madrugadas.