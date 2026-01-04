Accidente de Samuel C en Monclova deja dos adolescentes lesionados

MONCLOVA, COAH.- Durante la madrugada de este domingo se registró un fuerte accidente vial en la colonia Los Pinos, luego de que una persecución policial culminara cuando el conductor de una camioneta perdió el control de la unidad debido al exceso de velocidad y al estado de ebriedad, estrellándose contra el camellón central del bulevar Juárez.

El percance ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando Samuel "C" conducía una camioneta Toyota Tundra, color azul, sobre la calle Veracruz con dirección al sur. Al intentar incorporarse al cruce con el bulevar Juárez, el conductor no logró frenar a tiempo y se impactó violentamente contra el camellón central, el cual fue superado por la unidad debido a la fuerza del choque, quedando proyectada varios metros adelante.

En el vehículo viajaban cinco menores de edad. A consecuencia del impacto, dos adolescentes de 16 y 17 años resultaron con diversas contusiones. Aunque las lesiones no pusieron en riesgo su vida, ambas presentaron molestias físicas que motivaron su traslado por medios propios a las instalaciones de la Cruz Roja, ubicadas a corta distancia del lugar del accidente.

Tras el siniestro, el conductor y dos acompañantes descendieron de la camioneta e intentaron darse a la fuga; sin embargo, fueron ubicados y detenidos metros más adelante por elementos de Seguridad Pública, quienes confirmaron que los tres se encontraban en aparente estado de ebriedad. Durante su aseguramiento, los sujetos opusieron resistencia y se enfrentaron físicamente con los oficiales.

La camioneta presentó daños severos en su estructura, mientras que el conductor quedó asegurado como probable responsable, siendo investigado por las lesiones ocasionadas a los menores, los daños materiales y la conducción bajo los efectos del alcohol.

