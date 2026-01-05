Estampa moto en automóvil

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista resultó lesionado y tuvo que ser trasladado a un hospital la mañana de este lunes, luego de estrellarse contra un automóvil que presuntamente se le atravesó al intentar ganarle la luz del semáforo, en pleno corazón de la Zona Centro.

El accidente en Monclova

El accidente ocurrió alrededor de las 06:00 horas en el cruce de las calles Juárez y Venustiano Carranza, punto donde se registró una rápida movilización de paramédicos y autoridades municipales, debido a que el conductor de la motocicleta quedó tendido sobre el pavimento tras el impacto.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el motociclista fue identificado como Julio César Ponce de Luna, de 23 años de edad, quien conducía una motocicleta marca Vento, tipo Blast, en colores negro y rojo. El joven circulaba por la calle Juárez cuando se impactó contra un automóvil KIA Soul modelo 2012, color azul.

Detalles del choque

El vehículo involucrado era conducido por Édgar Eduardo Tenorio Coronado, de 44 años de edad, quien no pudo hacer nada por evitar el impacto, cuando el motociclista intentó cruzar la intersección sin respetar la luz roja del semáforo, lo que provocó que se atravesara al paso del auto.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a Julio César Ponce de Luna, quien presentaba diversas molestias físicas derivadas del choque, por lo que fue trasladado a un hospital para su valoración médica, descartándose en el lugar lesiones de gravedad, aunque se mantuvo bajo observación.

Acciones de la autoridad

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras que ambas unidades presentaron daños materiales considerables.