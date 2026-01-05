Crimen en la Lupita Murguía

MONCLOVA, COAH.- La búsqueda de un familiar terminó en una escena violenta y una fuerte movilización policiaca, luego que una mujer localizó el cuerpo sin vida de su hermano dentro de una obra en construcción en la colonia Lupita Murguía, hecho que ya es investigado como un presunto homicidio por las autoridades estatales.

Fue pasado el mediodía cuando al Sistema Estatal de Emergencias 911 ingresó la llamada que alertaba sobre el hallazgo de un cadáver en unas tapias localizadas cerca del cruce de las calles Humberto Moreira Valdés y Ramos Flores, a espaldas de la colonia El Campanario, activándose de inmediato los protocolos de seguridad.

En el sitio, Ruth Idalia Esquivel Moreno encontró el cuerpo de su hermano, David Esquivel Moreno, de 46 años de edad, quien yacía sin vida dentro de las tapias, a un costado de una botella de tequila. De acuerdo con los primeros informes, el hombre presentaba un golpe de tal magnitud en la cabeza que le hundió el cráneo.

Durante la inspección inicial, las autoridades confirmaron la presencia de restos de sangre en las paredes del inmueble en construcción, lo que reforzó la hipótesis de que el ataque ocurrió en ese mismo lugar. Asimismo, por las condiciones en las que se encontraba el cuerpo, los peritos estimaron de manera preliminar que el hombre tenía aproximadamente un día de haber fallecido.

La hermana del occiso señaló ante los oficiales que David tenía problemas de adicción al cristal y al alcohol, además de no contar con un domicilio fijo, por lo que solía permanecer en condición de vagancia, información que fue integrada a la carpeta de investigación como parte del contexto del caso.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal fungieron como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área para preservar la escena, mientras se solicitaba la presencia de detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

Al lugar también arribaron elementos de la Policía Estatal Coahuila y de la Policía de Acción y Reacción, quienes reforzaron la seguridad del perímetro. Tras la revisión del cuerpo y del sitio, se confirmó que existían claros indicios de violencia, por lo que se abrió formalmente una línea de investigación en torno a un crimen.

Peritos criminalistas realizaron la fijación de la escena, el levantamiento de indicios y la documentación correspondiente. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley, la cual permitirá establecer con precisión la causa de la muerte y el tiempo exacto del fallecimiento.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General del Estado, mientras familiares del occiso permanecieron consternados por el hallazgo y a la espera de los resultados oficiales.