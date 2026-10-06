Accidente de motocicleta en Monclova deja a hombre herido

MONCLOVA, Coah.– Con golpes y múltiples raspones terminó un motociclista luego de perder el control de su unidad y estrellarse contra un automóvil durante la noche sobre la avenida Industrial.

El accidente ocurrió cerca de las 23:00 horas, cuando Abelino Romo circulaba en una motocicleta Italika negra por la avenida Industrial, con dirección al poniente.

Antes de llegar al cruce con la calle Huémac, el motociclista no logró detenerse y, justo a la altura de un bordo, terminó impactándose contra un Buick color perla, en el que viajaba Hugo César.

El conductor del automóvil señaló que se dirigía hacia su domicilio cuando repentinamente ocurrió el choque.

Tras el impacto, Abelino cayó sobre el pavimento y resultó con diversos golpes y raspones, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de Cruz Roja.

Los socorristas lo valoraron en el lugar y le brindaron los primeros auxilios; sin embargo, el motociclista rechazó ser trasladado a un hospital al considerar que sus lesiones no eran de gravedad.

Elementos de Control de Accidentes acudieron para realizar el peritaje y recabar la información de los involucrados.

De acuerdo con las primeras diligencias, la presunta responsabilidad del percance recayó en Abelino, debido a que habría conducido bajo los efectos del alcohol, además de perder el control de la motocicleta antes de impactarse contra el automóvil.

Ante las autoridades, el motociclista comentó que recientemente había perdido su empleo y que se encontraba gastando sus últimos recursos, situación que habría antecedido a su estado al momento del accidente.

Las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes para determinar los daños ocasionados y deslindar responsabilidades.