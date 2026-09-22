Universitaria sufre crisis nerviosa tras accidente en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Una universitaria terminó en crisis nerviosa luego de que el automóvil que conducía fuera impactado por otro vehículo al atravesarse en un peligroso crucero de la zona centro, la mañana de este martes.

El accidente ocurrió pasadas las 08:00 horas en el cruce de las calles Allende y Cuauhtémoc, por donde Abigail Álvarez circulaba a bordo de un Honda Civic gris con dirección al plantel educativo donde cursa su carrera.

De acuerdo con las primeras diligencias, al llegar al crucero, Rogelio de León, quien conducía un Chevrolet Aveo blanco, intentó cruzar la calle Cuauhtémoc sin extremar precauciones y terminó impactando la parte delantera derecha del Honda Civic.

El choque provocó daños considerables en ambas unidades, aunque el Chevrolet Aveo resultó con las mayores afectaciones.

La fuerza del accidente provocó que Abigail Álvarez entrara en crisis nerviosa, por lo que oficiales del Departamento de Control de Accidentes solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Roja Mexicana para valorar a los involucrados.

Los socorristas también atendieron a Rogelio de León, quien manifestó molestias físicas en los brazos y el pecho. Después de ser valorados en el lugar, ninguno de los dos conductores requirió ser trasladado a un hospital.

Mientras tanto, los oficiales realizaron las diligencias correspondientes y establecieron la responsabilidad de Rogelio de León en el accidente, al determinar que no extremó precauciones al intentar cruzar el crucero.

Ambos vehículos fueron remolcados mediante una grúa y trasladados a un corralón, mientras que los involucrados fueron llevados a la Comandancia Municipal para tratar de llegar a un acuerdo respecto al pago de los daños ocasionados.