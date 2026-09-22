Muere trabajador tras accidente dentro de FreightCar América

CASTAÑOS, COAH.- Alberto Tijerina Jiménez, de 47 años, falleció la noche del lunes en la Clínica 7 del IMSS, donde permanecía internado después de sufrir un accidente laboral dentro de las instalaciones de FreightCar América.

El trabajador, vecino de la colonia Leandro Valle de Monclova, realizaba labores en el área de construcción de ejes para ferrocarril durante la mañana, cuando alrededor de las 08:30 horas del lunes ocurrió el accidente.

De acuerdo con la información proporcionada por su hermano a las autoridades, un compañero de trabajo se comunicó con la familia para informarles que Alberto había sufrido un accidente y que sería trasladado de emergencia al Seguro Social.

Los primeros datos recabados establecieron que el trabajador habría resultado lesionado luego de que un eje de un truck le cayera encima, por lo que fue llevado de inmediato a recibir atención médica.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, Alberto no logró recuperarse y falleció durante la noche debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Investigación del Accidente

Cerca de la medianoche, detectives de la Agencia de Investigación Criminal fueron notificados sobre el deceso y acudieron a la Clínica 7 para tomar conocimiento e iniciar las diligencias correspondientes.

Personal del Servicio Médico Forense se encargó del traslado del cuerpo para los trámites de rigor.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el accidente dentro de FreightCar América y determinar las responsabilidades que correspondan.