Ciclista queda inconsciente tras caída en Bellavista, Frontera

FRONTERA, Coah.- Un ciclista quedó inconsciente sobre la carpeta asfáltica luego de sufrir una caída la noche de ayer, en calles de la colonia Bellavista.

El accidente ocurrió en el cruce de Progreso y Coahuila, donde vecinos observaron al hombre tendido sobre la vía pública y solicitaron auxilio a través de los números de emergencia.

El reporte movilizó a paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes acudieron al sitio para atender al lesionado, que permanecía inconsciente sobre el pavimento.

A su llegada, los socorristas realizaron la valoración correspondiente y le brindaron atención médica. Debido a que el hombre se encontraba inconsciente, en ese momento no fue posible establecer su identidad ni sus generales.

Elementos de Control de Accidentes también acudieron al cruce para tomar conocimiento del hecho y realizar las diligencias correspondientes.

La presencia de los cuerpos de emergencia generó expectación entre habitantes de la colonia Bellavista, quienes observaron las labores de auxilio.

De acuerdo con la información disponible, el ciclista cayó y terminó tendido sobre la carpeta asfáltica, donde fue localizado por vecinos del sector.

Hasta ese momento, las autoridades tomaron conocimiento del accidente, mientras se establecían las circunstancias en las que ocurrió la caída.