Reportan mujer herida y no encuentran a la víctima

MONCLOVA, COAH.- Una llamada de auxilio que alertaba sobre una mujer presuntamente agredida con un arma blanca provocó una intensa movilización de policías y socorristas, pero tras recorrer dos sectores de la ciudad no localizaron a la supuesta víctima.

El reporte ingresó alrededor de las 11:05 horas de este martes, cuando una mujer solicitó una ambulancia y alcanzó a señalar que su pareja la había golpeado y posteriormente la había lesionado con un cuchillo.

La llamada fue canalizada al área médica del C4, donde el operador intentó obtener mayores datos de la mujer. Sin embargo, la comunicación se desarrolló con dificultad y no fue posible establecer con claridad dónde se encontraba ni conocer con precisión su situación.

Ante la posibilidad de que se tratara de una persona que requería atención urgente, se activó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Movilización de Emergencia

Elementos de la Policía Municipal, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y socorristas voluntarios del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila se dirigieron inicialmente al sector de las calles Dalias y 5 de Febrero, en la colonia Las Flores.

Posteriormente recibieron información que ubicaba el posible incidente en otro punto, por lo que se trasladaron hasta el cruce de Josefa Ortiz y Chapultepec.

Los elementos realizaron recorridos en ambos sectores y revisaron los puntos señalados, pero no localizaron a ninguna mujer que solicitara ayuda ni a alguna persona con lesiones relacionadas con el reporte.

Búsqueda de la Presunta Víctima

Al no encontrar a la presunta víctima ni indicios que permitieran confirmar la agresión, las autoridades continuaron con la verificación de la información recibida.

Hasta ese momento no existía confirmación de que alguna persona hubiera resultado lesionada, por lo que entre las hipótesis consideradas se encontraba una posible ubicación incorrecta o que se tratara de un reporte falso.