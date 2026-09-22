Intenta ganarle el paso al tren y termina lesionado

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 60 años resultó lesionado luego de caer mientras intentaba cruzar las vías antes del paso de un tren, en el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

El accidente ocurrió la tarde de este martes y movilizó a elementos de distintas corporaciones, luego de que inicialmente se reportara al sistema de emergencias 911 que una persona había sido atropellada por una locomotora.

Identificación del lesionado

El lesionado fue identificado como Jesús Álvarez, vecino de la colonia Colinas de Santiago, quien explicó a las autoridades que intentó ganarle el paso al tren para atravesar las vías.

Sin embargo, mientras corría para alcanzar a cruzar antes de que pasara la locomotora, perdió el equilibrio y cayó al suelo, golpeándose la cabeza.

Personas que se encontraban cerca acudieron para auxiliarlo y, al observar que presentaba una lesión, utilizaron algunos trapos para brindarle apoyo mientras solicitaban la presencia de los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Policía Estatal de Coahuila llegaron al sitio y se entrevistaron con el hombre, confirmando que la locomotora no lo había golpeado.

También acudieron agentes de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a Jesús.

Atención médica recibida

Después de estabilizarlo, los socorristas lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides para que recibiera atención médica.

Las autoridades establecieron que la lesión ocurrió a consecuencia de la caída, por lo que quedó descartado que el hombre hubiera sido arrollado por el tren.