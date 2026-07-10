Conductor ebrio atropella a mujer en Monclova y huye del lugar

MONCLOVA COAH. - Una mujer de la tercera edad resultó gravemente lesionada y un automovilista fue asegurado por elementos de la Policía Municipal tras un atropellamiento ocurrido la noche del jueves en la colonia San Salvador.

El accidente se registró alrededor de las 21:00 horas en el cruce de las calles Francisco Sarabia y Evodio Torres Cano. De acuerdo con los primeros informes, Rosario caminaba con dirección a una tienda de conveniencia cuando fue embestida por un Chevrolet Aveo color vino que circulaba por la vialidad.

Según los testimonios recabados en el lugar, el vehículo era conducido a velocidad considerable y su operador presentaba aparentes signos de intoxicación alcohólica. A consecuencia del impacto, la mujer fue proyectada contra el parabrisas del automóvil y posteriormente cayó sobre la carpeta asfáltica.

Tras el atropellamiento, el conductor presuntamente intentó escapar sin prestar auxilio a la víctima. Vecinos y automovilistas observaron la huida, siguieron el recorrido del vehículo y solicitaron el apoyo de las autoridades.

La persecución concluyó sobre la calle Francisco Alfaro, casi en el cruce con Alfonso Fernández, donde el conductor perdió el control de la unidad y se impactó contra un Ford Fusion gris, propiedad de Esdras Guajardo, que se encontraba correctamente estacionado mientras su propietario asistía a una reunión.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar del choque y procedieron al aseguramiento del presunto responsable, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a Rosario, quien presentaba una probable fractura en la pierna izquierda y un fuerte golpe en la cabeza. Después de estabilizarla, la trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias del caso.