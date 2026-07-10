Seis detenidos en operativo de seguridad en Monclova

MONCLOVA, COAH. - Seis personas fueron detenidas por faltas administrativas y alterar el orden público durante un operativo de presencia y vigilancia implementado por elementos de Seguridad Pública Municipal la tarde del viernes en el sector sur de la ciudad.

El despliegue policiaco tuvo como objetivo reforzar la presencia preventiva en colonias con mayor incidencia de reportes ciudadanos. El recorrido inició en Colinas de Santiago y continuó por Otilio Montaño, Loma Linda, Praderas del Sur, Casas Nuevas, Casas Viejas, Calderón y Ramos Arizpe.

Como parte de las acciones, los oficiales realizaron revisiones a motocicletas para verificar que no contaran con reporte de robo y que sus conductores acreditaran la legal propiedad de las unidades mediante la documentación correspondiente.

Las autoridades informaron que el operativo concluyó con la detención de seis personas por incurrir en faltas administrativas y alterar el orden público. Los detenidos fueron trasladados a las celdas de Seguridad Pública, donde quedaron a disposición de la autoridad competente para el procedimiento correspondiente.