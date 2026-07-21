Joven de Escobedo sufre volcadura en carretera federal 57
Paramédicos del Cuerpo de Bomberos atendieron al conductor en el lugar.
ESCOBEDO COAH.– Un joven originario de Escobedo, Nuevo León, resultó con lesiones leves tras sufrir una aparatosa volcadura sobre la carretera federal 57, en el tramo Monclova-Sabinas.
El accidente ocurrió la mañana de ayer, cuando Abram Montoya, de 25 años, conducía un automóvil Nissan March, color blanco, con destino a Piedras Negras.
De acuerdo con el reporte, al circular por el kilómetro 47, en dirección de sur a norte, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que la unidad saliera del camino y volcara de manera aparatosa.
El percance movilizó a paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Escobedo, quienes brindaron atención prehospitalaria al conductor, quien únicamente presentó lesiones leves y no requirió traslado de emergencia.
Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente, realizar el peritaje correspondiente y coordinar las maniobras para el retiro del vehículo siniestrado.