Carambola en bulevar Benito Juárez provoca crisis nerviosa en Monclova

MONCLOVA, COAH.– El cruce del bulevar Benito Juárez y la calle Zacatecas, en la colonia Los Pinos, volvió a ser escenario de un accidente vial, luego de que la tarde del martes se registró una carambola que dejó daños materiales y una persona con crisis nerviosa.

En el percance participaron un Honda City blanco, una Honda CR-V gris y una Ford Lobo color guinda.

De acuerdo con los conductores, cada uno aseguró contar con la luz verde del semáforo al momento del impacto, por lo que será el peritaje de las autoridades el que determine las responsabilidades correspondientes.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención a una persona que presentó una crisis nerviosa, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos, realizaron el peritaje correspondiente y ordenaron el retiro de las unidades involucradas para restablecer la circulación.

El crucero donde ocurrió el accidente es considerado por automovilistas como un punto de riesgo debido a la frecuencia con la que se registran percances viales.