Muere abuelita atropellada al cruzar el bulevar Pape

MONCLOVA, COAH.- Una mañana trágica se registró sobre el bulevar Harold R. Pape, donde una mujer de 84 años perdió la vida luego de ser atropellada cuando intentaba atravesar los carriles de alta velocidad, justo debajo del puente elevado de la colonia Obrera Sur.

La víctima fue identificada como Zapopan de Hoyos, quien tenía su domicilio en la calle Silvestre Flores, en el Fraccionamiento Monclova, a escasa distancia del sitio donde ocurrió el fatal accidente.

Detalles del accidente

Los hechos se registraron alrededor de las 08:45 horas de este jueves, cuando se reportó a los números de emergencia que una persona había sido arrollada sobre los carriles de circulación de sur a norte, a la altura de los semáforos de la avenida 2, en la colonia Obrera Sur.

Al llegar, los elementos de las corporaciones encontraron a la adulta mayor tendida sobre el pavimento, mientras que a pocos metros permanecía un Volkswagen Pointer color arena, conducido por Raúl Rivas Salazar, de 67 años, vecino de la colonia Ramos Arizpe.

De acuerdo con la versión proporcionada por el automovilista, circulaba en dirección de sur a norte cuando la mujer se atravesó repentinamente en su trayectoria, aparentemente con la intención de cruzar la transitada vialidad.

El impacto fue de tal magnitud que la mujer cayó violentamente sobre el pavimento y sufrió lesiones que le provocaron la muerte. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y socorristas del Cuerpo de Bomberos acudieron para brindarle auxilio; sin embargo, al revisarla, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y Tránsito, quienes restringieron la circulación en los carriles principales y habilitaron el paso por la lateral del puente para evitar mayores complicaciones viales.

Investigación y procedimientos

Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes aseguraron al conductor del vehículo y lo trasladaron a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedaría a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

Al lugar también acudieron detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes, documentaron la escena y recolectaron indicios para integrar la investigación.

Una vez concluidos los trabajos periciales, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al anfiteatro, donde se realizarían los procedimientos legales correspondientes. El Volkswagen Pointer fue retirado mediante una grúa y llevado a un corralón como parte de las investigaciones.