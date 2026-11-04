Muere tras dispararse en la cabeza al huir de la Policía

MONCLOVA, COAH.- La persecución de un hombre denunciado por presuntamente agredir y amenazar de muerte a su expareja terminó en tragedia.

Detalles de la Persecución

Celso Moreno, de 35 años, murió minutos después de ingresar al Hospital General Amparo Pape de Benavides, luego de que presuntamente se disparara en la cabeza cuando intentaba escapar de elementos de la Policía Municipal.

La movilización comenzó durante la mañana de este miércoles, cuando una mujer solicitó ayuda tras denunciar que su expareja había llegado a su domicilio, ubicado en la calle Carrizos de la colonia La Ribera, donde supuestamente la agredió físicamente y la amenazó con un arma de fuego.

Al llegar al lugar, los uniformados ya no encontraron al señalado, quien había escapado a bordo de una camioneta. Con las características de la unidad proporcionadas por la denunciante, los policías iniciaron su búsqueda y consiguieron ubicarlo en el sector Oriente.

Sin embargo, al percatarse de la presencia de las patrullas, Celso aceleró para evitar ser detenido. La persecución se extendió por el bulevar Miguel de la Madrid y continuó sobre la carretera estatal número 24, hasta llegar al kilómetro 10, donde el conductor tomó un camino de terracería.

Fue en ese punto donde, de acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría accionado un arma corta contra sí mismo, provocándose una lesión en la cabeza. Los oficiales solicitaron de inmediato la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron para brindarle atención prehospitalaria y, tras estabilizarlo, lo trasladaron de urgencia al Hospital Amparo Pape.

Durante el trayecto, la ambulancia presentó una falla mecánica al aproximarse al nosocomio, por lo que policías municipales apoyaron a los rescatistas para que pudieran continuar hasta el área de urgencias.

Pese a los esfuerzos por mantenerlo con vida, Celso falleció minutos después de su ingreso al hospital. Sus familiares acudieron al centro médico tras conocer lo sucedido.

Investigación y Atención a la Víctima

En tanto, el sitio donde fue localizado quedó bajo resguardo de los elementos municipales, mientras detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes y recolectaron indicios para esclarecer las circunstancias del hecho.

Por su parte, la mujer que presentó la denuncia fue canalizada al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde recibiría atención y acompañamiento especializado.

El caso, que comenzó con una solicitud de auxilio por presunta violencia contra una mujer, terminó con la muerte del hombre señalado. Ahora, las autoridades deberán esclarecer tanto los hechos denunciados como las circunstancias en las que ocurrió el fatal desenlace durante la persecución.