Emergencia en Monclova: Joven envía mensajes alarmantes

MONCLOVA, COAH.- Un reporte de emergencia movilizó a elementos de la Policía Municipal hacia la Zona Centro, luego que una joven alertara sobre los mensajes preocupantes que había recibido de su expareja, un hombre de 20 años al que no consiguió localizar.

El llamado ingresó al sistema 911 un minuto antes de la medianoche. La denunciante explicó que Ángel Emiliano Rivera López le había enviado mensajes en los que expresaba que no quería continuar viviendo, situación que le generó temor por su integridad.

De acuerdo con lo informado, la joven intentó comunicarse nuevamente con él mediante llamadas y mensajes, pero no obtuvo respuesta. Ante la incertidumbre y la posibilidad de que se encontrara en peligro, decidió solicitar la intervención de las autoridades.

Acciones de la autoridad

La dirección proporcionada correspondía a un domicilio ubicado en la privada Barrientos, casi en el cruce con Ildefonso Fuentes, donde los oficiales acudieron para verificar la situación.

En el inmueble marcado con el número 226, los policías fueron recibidos por una joven que se identificó como familiar de Ángel. Ella comentó que momentos antes había observado al muchacho consumiendo bebidas alcohólicas mientras utilizaba su teléfono celular, aunque dijo desconocer el contenido de los mensajes que había enviado.

Los uniformados realizaron una búsqueda en el domicilio, pero no consiguieron localizar al joven ni establecer comunicación directa con él, por lo que su condición no pudo ser confirmada en ese momento.

Detalles confirmados

Ante ello, los elementos indicaron que continuarían con recorridos por el sector para tratar de ubicarlo y procurar que recibiera atención especializada. El reporte quedó como una situación de atención prioritaria, ante la preocupación por el estado emocional del joven y la necesidad de garantizar que estuviera a salvo.