Rodolfo Contreras provoca choque múltiple en Monclova: daños y lesiones leves

MONCLOVA, COAH.- Por no detenerse a tiempo al llegar a un semáforo, un adulto mayor de 76 años protagonizó un choque múltiple sobre la avenida Acereros, dejando considerables daños materiales y a su esposa con molestias físicas.

El accidente se registró la mañana de este martes, frente al Panteón Guadalupe, antes de llegar al cruce con la calle Coahuila, donde el conductor se dirigía al camposanto acompañado por su esposa.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, Rodolfo Contreras circulaba en un Chevrolet Aveo gris cuando, al aproximarse al semáforo, no consiguió frenar a tiempo y terminó impactándose contra un Nissan Sentra del mismo color, conducido por Edgar López, quien esperaba la luz verde del semáforo.

Debido a la fuerza del golpe, el Sentra fue proyectado contra un vehículo Ford Mondeo blanco, que se encontraba al frente y era manejado por Karla Aguilera, provocando daños en las tres unidades involucradas.

Tras el percance, la esposa del conductor del Aveo manifestó algunas molestias físicas, por lo que fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Luego de ser valorada, se determinó que no presentaba lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

Acciones de la autoridad

Al sitio acudieron oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes realizaron las diligencias correspondientes y elaboraron el peritaje para establecer las responsabilidades.

Posteriormente, los conductores involucrados fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados. En tanto, el Chevrolet Aveo señalado como responsable fue retirado del lugar mediante una grúa y llevado a un corralón.