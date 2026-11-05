Muere oficial al caer de patrulla en marcha

MONCLOVA, COAH.- El oficial Jesús Villasana murió luego de caer de una patrulla en movimiento durante un operativo de vigilancia en la colonia Anáhuac, donde elementos de Seguridad Pública atendían un reporte sobre personas sospechosas.

El accidente ocurrió mientras los uniformados participaban en un despliegue policiaco que, de acuerdo con la información preliminar, derivó en una persecución.

Circunstancias del Accidente

Por causas que aún no habían sido esclarecidas, Villasana perdió el equilibrio y cayó de la unidad policial. Su cuerpo se impactó contra el pavimento y sufrió lesiones de gravedad en la cabeza. Sus compañeros solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia para brindarle atención médica.

Minutos después, paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) arribaron al lugar y le proporcionaron los primeros auxilios.

Debido a la gravedad de las lesiones, se organizó un traslado de emergencia hacia la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibiría atención médica especializada. Sin embargo, al llegar al hospital, se confirmó que el elemento ya no presentaba signos vitales.

Reacción de los Servicios de Emergencia

La muerte de Jesús Villasana ocurrió mientras cumplía con sus funciones de vigilancia y participación en un operativo policial desplegado para atender el reporte ciudadano en la colonia Anáhuac. Las circunstancias en las que perdió el equilibrio y cayó de la patrulla, así como la mecánica del accidente durante la persecución, quedaron pendientes de esclarecerse.