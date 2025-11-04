Abuelito de 88 años atropellado por microbús en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con su canasta de pan lista para la venta del día, un abuelito fue embestido por el chofer de un microbús de la ruta Directo, la mañana de este martes, cuando intentaba cruzar el bulevar San José, resultando con lesiones que lo mandaron al hospital.

El accidente se registró alrededor de las 10:15 horas sobre el bulevar San José, en el cruce con la calle Sánchez Cárdenas, al oriente de Monclova. Testigos relataron que el adulto mayor, identificado como Benito Tovar Zapata, de 88 años de edad y vecino de la colonia Hipódromo, cruzaba la avenida con su canasta de pan, cuando el conductor del transporte público lo atropelló sin siquiera frenar.

Tras el impacto, el ancianito quedó tendido sobre el pavimento, mientras que comerciantes y automovilistas que presenciaron el hecho corrieron para auxiliar al abuelito y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia. Socorristas del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila (GUBC) arribaron rápidamente y le brindaron los primeros auxilios, trasladándolo a la Clínica 86 del IMSS para su atención médica.

Al lugar también acudieron elementos de la Policía Municipal y de Tránsito, quienes tomaron conocimiento de los hechos, aunque el responsable no fue localizado, pues se retiró del lugar antes de la llegada de las autoridades.